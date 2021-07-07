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أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الرياضي الأكبر في العالم أجمع.. دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020» التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وتسأل الكثيرون عن البطل الذي سيحمل العلم الوطني أثناء الافتتاح، وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أعلنت عدة أسماء من أبطال مصر المميزين الذين يستحقون هذا الشرف، ولكن تم تحديد 3 أبطال سيتولى أحدهم هذه المهمة، وسوف تعلن الأولمبية المصرية قراراها النهائي بشأن هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.

1- علاء أبو القاسم

حصل على ذهبية بطولة العالم لسلاح الشيش للشباب عام 2010، وذهبية البطولة العربية بالدوحة عام 2011، وكذلك ذهبتي البطولة الإفريقية بالكونغو عام 2015 وتونس عام 2018.

صاحب برونزية ألعاب البحر المتوسط بتركيا عام 2013، وبرونزية العالم للشباب التي استضافتها إيطاليا عام 2018، كما توج بفضية أولمبياد لندن 2012، وشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ولكن إصابتة قبل انطلاق المنافسات منعته من تحقيق أي إنجاز.

فاز أبوالقاسم مع المنتخب المصري على نظيره الصيني في بطولة كأس العالم فبراير 2020، مما أهله لحجز مقعده في طوكيو 2020، لتصبح هذه المشاركة الثالثة له بدورة الألعاب الأوليمبية.

يعد أول لاعب مصري يحترف سلاح الشيش خارج بلده، إذ ضمه نادي الشارقة الإماراتي في نوفمبر 2020.

2- هداية ملاك

هي أول لاعبة تايكوندو عربية وأفريقية تحصد ميدالية في دورة الألعاب الأولمبية.

تأهلت إلى أولمبياد طوكيو بعد الفوز على منافستها الكينية خلال نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد، التي أقيمت بالمغرب.

حققت هداية الكثير من البطولات تخطت الـ25 ميدالية متنوعة أبرزها برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016، وميداليتان فى الألعاب الأفريقية، وذهبيات فى الجائزة الكبرى، والبطولات الدولية المفتوحة، وفضية التضامن الإسلامى، وبرونزية دورة ألعاب البحرالمتوسط، وكذلك البطولات الأفريقية.

3- هادية حسني

أول لاعبة كرة ريشة عربية تشارك في أولمبياد بكين 2008، وأولمبياد لندن 2012، ولم يحالفها الحظ في جني أي ميدالية في المناسبتين، لكنها مهدت الطريق لكل لاعبي الريشة الطائرة بمصر للمشاركة الأولمبية، بعدما أصبحت قدوة لكل ممارسيها.

تحتل المركز الـ35 عالميًا، وفقًا لتصنيف الاتحاد الدولي للريشة الطائرة.

على الجانب الآخر، تمكنت هادية حسني من دخول مجلس النواب المصري الحالي، بعد ترشحها عن قائمة "من أجل مصر" بمحافظة الشرقية، مسقط رأس جدها.