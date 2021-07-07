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وزيرة الصحة : نهدف لإنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية العام الحالي

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وزيرة الصحة : نهدف لإنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية العام الحالي وزيرة الصحة : نهدف لإنتاج 80 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية العام الحالي

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خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل أزمة ، وموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.

وأشارت الوزيرة في مستهل استعراضها للموقف إلى حدوث انخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وكذا معدلات الوفاة به، موضحة معدل التغيير في أعداد الإصابات بالمحافظات خلال الأسبوع الوبائى الـ 26.

وتناولت الدكتورة هالة زايد جهود الدولة في تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا محلياً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة سينوفاك الصينية، منوهة في هذا الصدد إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مصنع شركة فاكسيرا، ليشهد إنتاج أول مليون جرعة من هذا اللقاح، مشيرة إلى أنه من المستهدف إنتاج ٨٠ مليون جرعة بنهاية العام الحالى، لتطعيم ٤٠ مليون مواطن، مستعرضة بياناً بكميات المواد الخام من لقاح سينوفاك المقرر توريدها ومواعيد استلامها.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف الاصابات بالفيروس على مستوى دول العالم في ظل المتحور دلتا، كما تناولت الوزيرة موقف توافر الأكسجين في ظل جائحة كورونا، موضحة أن إجمالى المخزون الاستراتيجى بلغ حوالي 2.3 مليون لتر، مؤكدة أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل.

المصرى اليوم

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