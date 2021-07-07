تصل لـ43 درجة وذروة الحرارة من 12 لـ6 مساءًا.. حالة الطقس غدًا الخميس

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كشف تقرير هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار الموجة الحارة غدًا واستمرارها حتى بداية الأسبوع المقبل، وتكون حالة الطقس فى مصر بين الحارة وشديدة الحرارة والمائلة للحرارة، وتصل درجة الحرارة إلي 43 درجة على 3 مدن فى جنوب الصعيد.

يتوقع أن يكون طقس الغد حار رطب نهارًا فى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة عل جنوب البلاد وجنوب الصعيد، ويكون طقس الغد معتدل خلال الليل على القاهرة الكبرى وباقي أنحاء جمهورية مصر العربية، وبصفة عامة تكاد تكون حالة الطقس غدًا متطابقة مع طقس اليوم.

وتكون حالة البحرين المتوسط معتدلة واتجاه الرياح فيهما شمالي غربي وارتفاع الموج فى البحيرة يتراوح من 1.5 متر إلى مترين.

وتتوقع الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، واتجاه الرياح على مصر عمومًا شمالي غربي، وسرعتها تتراوح بين 14 عقدة و16 عقدة.

يؤدي إرتفاع درجة الرطوبة النسبية إلي الاحساس بارتفاع درجة الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات عن درجة الحرارة العظمي، وتكون الرطوبة النسبية 82-35 فى القاهرة، و92-40 فى السواحل الشمالية، و40-25 فى شمال الصعيد، و30-15 فى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة فى مصر غدًا

تكون درجة الحرارة فى القاهرة مثل طقس اليوم وكذلك طقس أمس 36 درجة للعظمي و24 للصغري، بينما تكون درجة الحرارة فى الإسكندرية وهي أيضًا مثل طقس اليوم والأمس 30 للعظمي و24 للصغري، وتكون درجة الحرارة المحسوسة 38 درجة فى القاهرة و33 فى الإسكندرية.

تظل درجة الحرارة الأعلي في مصر غدًا للعظمي مثل طقس اليوم 43 درجة في أسوان وأبوسمبل والأقصر وإدفو، وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة بتلك المناطق، وتكون درجة الحرارة الصغري كما هي اليوم أيضًا 27 درجة في الأقصر، وترتفع إلي 28 درجة في إدفو وأسوان، وتزيد إلي 29 درجة في أبوسمبل.

وتكون درجة الحرارة في الغردقة 37-27، شرم الشيخ 38-28، العريش 33-24، الطور 35-25.

وتكون الحرارة المتوقعة فى جنوب مصرفى سوهاج 39-26، أسيوط 38-24، بني سويف 37-25، المنيا 37-24، شلاتين 37-27، الفيوم 37-24، الوادي الجديد 42-27، قنا 40-26، حلايب 35-29 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في دمنهور 33-24، بلطيم 30-24، الاسماعيلية 36-23، سيوة 39-22، دمياط 31-24، طنطا 34-24، المنصورة 35-24، شبين الكوم 35-24، الزقازيق 36-24، السلوم 31-22،السويس 36-25، بورسعيد 32-24،رفح 32-23 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة الأعلي فى مصر 45 درجة فى أسوان وإدفو وأبوسمبل والأقصر، و44 درجة فى الوادي الجديد، و42 درجة فى قنا، و41 درجة فى الغردقة وشرم الشيخ وشلاتين ونويبع وسيوة، وتكون 40 درجة فى أسيوط وسوهاج ورأس سدر وأبورماد ومرسي علم.

وقت ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة المتوقعة غدًا

يتوقع أن يكون وقت ذروة الإحساس بارتفاع درجة الحرارة فى أسوان والأقصر وإدفوو وأبو سمبل من الثانية ظهرًا إلي قرب السادسة مساءًا كما يكون فى الإسكندرية من الثانية عشرة ظهرًا إلي الثالثة عصرًا، والقاهرة من الثانية ظهرًا إلي الخامسة عصرًا، بينما يكون من الواحدة ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا فى الغردقة ومن الثانية ظهرًا وحتى قرب السادسة مساءًا فى شرم الشيخ.

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