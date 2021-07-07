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وزير الرياضة يهنئ ندى أبومسلم لحصدها فضية العالم للسباحة بالزعانف بروسيا

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وزير الرياضة يهنئ ندى أبومسلم لحصدها فضية العالم للسباحة بالزعانف بروسيا وزير الرياضة يهنئ ندى أبومسلم لحصدها فضية العالم للسباحة بالزعانف بروسيا

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قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة للاعبة ندى مجدى أبومسلم، لتحقيقها المركز الثانى والتتويج بالميدالية الفضية في بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار في سباق 1500 متر والمقامة حالياً في خلال الفترة من 3 حتى 9 يوليو الجاري.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بمستوي المشاركين ببطولة العالم للكبار، والتي تعد أعلى مستوى تنافسى في العالم، مؤكداً على المتابعة المستمرة من قبل وزارة الشباب والرياضة لكافة اللاعبين واللاعبات المشاركين بمختلف المنافسات القارية والدولية.

المصرى اليوم

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