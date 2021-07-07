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يبرز أرقام ومشوار زيزو مع الفريق

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الزمالك يبرز أرقام ومشوار زيزو مع الفريق يبرز أرقام ومشوار زيزو مع الفريق

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نشر الموقع الرسمي لنادي تقريرا مفصلا عن لاعب الفريق أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي أبرز خلاله أفضل أرقام ومشوار اللاعب مع الأبيض.

وأكد تقرير الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أن أحمد سيد «زيزو» لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحد أبرز لاعبي الفريق الأبيض في الموسم الحالي لمسابقة الدوري. وأن اللاعب قدم مستويات متميزة مع الفريق في المباريات التي خاضها مع أبناء ميت عقبة.

وشارك زيزو في 26 مباراة مع القلعة البيضاء، وسجل 6 أهداف وصنع خمسة أهداف وسدد اللاعب 45 كرة بشكل عام منها 18 بين القائمين والعارضة.

ونجح زيزو في خلق 47 فرصة حقيقة للتسجيل، في حين مرر 1019 تمريرة، اكتمل منها 821، بنسبة دقة بلغت 81 %، وراوغ اللاعب 40 مرة هذا الموسم من 62 محاولة، بدقة 65 %.

وتسلم زيزو الكرة بشكل صحيح 896 مرة من إجمالي 908 بنسبة نجاح بلغت 99%، ليعد أكثر لاعبي الفريق تسلما للكرة بشكل سليم.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد أن خاض الأبيض ٢٧ مباراة، فاز في ١٨ مواجهة، وتعادل في ٧ مباريات، وخسر مرتين، حيث سجل الأبيض ٤٨ هدفاً، وتلقت شباكه ١٨ هدفاً.

المصرى اليوم

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