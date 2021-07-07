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قررت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم اختيار حكمين من مصر للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العرب للناشئين.

وقال مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم إن لجنة الحكام تلقت إخطاراً، باختيار الحكم الدولي محمد عادل والمساعد هاني عبدالفتاح للمشاركة في إدارة لقاءات البطولة.

الجدير بالذكر أن كأس العرب للناشئين تقام في المغرب خلال الفترة من 29 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة التي يشارك بها 16 منتخبا عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولي

المغرب

فلسطين

السعودية

الكويت

المجموعة الثانية

الجزائر

الإمارات

ليبيا

جيبوتي

المجموعة الثالثة

تونس

العراق

موريتانيا

اليمن

المجموعة الرابعة

مصر

البحرين

الصومال

لبنان