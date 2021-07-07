«نقل النواب» تبدا زيارة لجنوب سيناء لتفقد مشروعات النقل البرى والبحرى

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بدأ وفد من لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الاربعاء زيارة إلى محافظة جنوب سيناء تستمر أربع ايام، لتفقد مشروعات النقل البحري والبري بالمحافظة.

وكان في استقبال الوفد البرلماني في مطار شرم الشيخ، اللواء محمد عبدالقادر رئيس موانيء محافظة البحر الأحمر، ومستشار محافظة جنوب سيناء للمشروعات اللواء محمود عيسي، والمهندس ملاك يوسف مدير عام الاعلام بموانئ البحر الأحمر.

ومن المتوقع أن يبدأ وفد لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد زيارة بلقاء محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، على أن تشمل الزيارة تفقد كل من ميناء شرم الشيخ وبعض الطرق الرئيسة والفرعية.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن الزيارة تستهدف تفقد عدد من مشروعات النقل البحري والبري، وذلك بناء على طلب أعضاء اللجنه وفي مقدمتهم النائب محمد عوض السيد أمين سر لجنه النقل والمواصلات، لتفقد مشروعات الطرق بجنوب سيناء والوقوف على آخر التطورات، باعتبارها قبله سياحية هامة لمصر.

واضاف «عابد» أن لجنة النقل والمواصلات حريصة على المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق التي تشهدها ربوع مصر، على أرض الواقع، حيث سبق وان قامت اللجنه بزيارة مينائي الاسكندرية، ودمياط، وتفقد الطريق الساحلي ،وعدد من الطرق الجانبية.

ويضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، كل من النواب محمود الضبع وكيل لجنه النقل والمواصلات، ومحمد عوض السيد امين سر لجنه النقل والمواصلات ونائب جنوب سيناء، وخالد عبدالمولي، وحسام عاشور، واحمد سعد نويصر، ونادر الخبيري، النائب حازم عويان، النائب حمدي عبدالوهاب، النائب مصطفي محمود، النائب محمد الكيال، وكمال أبوجليل، وناصر هداية ،و الدكتور محمد على مستشار لجنه النقل والمواصلات.