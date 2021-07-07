جناح الأطفال وسور الأزبكية يخطفون زوار معرض الكتاب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختطفت أجنحة الأطفال وسور الأزبكية، رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، أغلب الزائرين لدخول أجنحتهم، باعتبارهما أكثر الأجنحة تميزاً في المعرض هذا العام.

وظهر جناح «سور الأزبكية» أكثر الأجنحة رواجاً وزحاماً، فيما يخص بيع الكتب، بسبب العروض التي أعلنت عنها مكتبابت الأزبكية، والتي وصلت إلى بيع مجموعة من القصص أوالروايات بسعر 10 جنيهات فقط، أو بيع رواية واحدة صغيرة بسعر واحد جنيه، وبعض الكتب العلمية الكبيرة أو الروايات الكبيرة بأسعار تبدأ من 10 جنيهات.

فيما شهد معرض كتاب الأطفال بقاعة 3، أكثر القاعات اهتماماً، إقبالاً متزايداً، وتشديدات وقائية ملحوظة، وظهر المنظمون أكثر حضوراً بجناح الأطفال للتأكيد على التباعد واستخدامات الكمامات باستمرار، بسبب الحضور الملحوظ للعائلات والأطفال، وما تقدمه المكتبات من قصص ورسومات وألعاب، بجانب تنظيم ورش صغيرة للرسم والتلوين وألعاب البازل بمشاركة الأطفال، بجانب عروض العرائس، وهو ما اجتذب رواد المعرض لدخول جناح الطفل والحرص على التقاط الصور وسط الأجنحة.

وكانت وزيرة الثقافة قررت زيادة الطاقة الاستيعابية لزار المعرض لتصل إلى 140 زائراً يومياً، إلى جانب السماح بحفلات التوقيع في الساحات والمناطق المفتوحة خارج القاعات التي تحددها ادارة المعرض مع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.