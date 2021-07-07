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على رأسهم أجايي.. مفاجأت في قائمة الراحلين من جنة الأهلي "تفاصيل"

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على رأسهم أجايي.. مفاجأت في قائمة الراحلين من جنة الأهلي "تفاصيل" على رأسهم أجايي.. مفاجأت في قائمة الراحلين من جنة الأهلي "تفاصيل"

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كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، استقر علي رحيل 8أسماء من لاعبي النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي، وأكدت أن المدير الفني للأهلي قام بإعداد ملف فني بها تمهيدا لتقديمه للجنة تخطيط الكرة في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح لمناقشته مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأضافت مصادر أن موسيمياني المدير الفني للنادي الأهلي سيقدم القائمة النهائية للمستبعدين لمسؤولي الأهلي بعد نهاية دوري أبطال افريقيا حتى يتمكن قائمين على التسويق في النادي لعرضهم للبيع.

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تضم قائمة الراحلين من النادي الأهلي، في الدفاع سعد سمير ومحمود وحيد ورامي ربيعة، وفي الوسط ناصر ماهر وإجاي وفي الهجوم الثلاثي التر بواليا وباجي ومروان محسن.

اللاعبون الأجانب الراحلون عن الأهلي 2021

يقوم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بدراسة ملف اللاعبين االأجانب الراحلين من صفوف الأهلي، وقالت مصادر إن المدرب يرغب في الاستغناء عن عدد من اللاعبين الأجنبيين بهدف توفير مكان لصفقة أجنبية جديدة تدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، منه والتر بواليا وجونيور أجايي .

كما تدرس إدارة النادي الأهلي رحيل المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق بهدف أجل إنعاش خزينة النادي الأهلي خاصة أن وكيل اللاعب قدم عدة عروض في الدوري التركي ودول الخليج، ليكون من ضمن الأعبين الراحلين عن النادي الأهلي في الموسم 2021 و2022.

المصرى اليوم

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