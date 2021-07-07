محافظ الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء نفق عرابي بالزقازيق

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رافقه المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، الأعمال الإنشاء الجاري تنفيذها بنفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمُقام بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

اطلع المحافظ من المهندس المسؤل عن تنفيذ الأعمال بالمشروع والمراحل المتبقية لأعمال إنشاء النفق، ليوجه المحافظ بمضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية، لتحسين الحركة المرورية داخل مدينة الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية أن النفق سيساهم في خلق محاور مرورية جديدة، ويعمل على فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، وكذلك إعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة، للمضي قدماً نحو تحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.