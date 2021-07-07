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تعلن اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الأسبوع المقبل عن موعد التجديد لنجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي.

حيث أكد أحد اعضاء اللجنة في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» انه حسم اتفاقه مع بن شرقي على تجديد عقده واتفق معه على كافة الشروط والمقابل المادي لعقده الجديد.

وأكد عضو اللجنة الذي رفض ذكر اسمه أنه ترك لحسين لبيب رئيس اللجنة اختيار الموعد المناسب للإعلان فيه رسميا عن تفاصيل الاتفاق مع بن شرقي، مؤكدا أنهم فضلوا تأجيل الأمر حاليا بسبب الراحة السلبية للفريق.

يأتي هذا في الوقت الذي احتفل فيه النادي بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الموقع الرسمي ونشروا تقريرا مفصلا عن أهدافه وتصدره قائمة هدافي الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

ونجح بن شرقي في هز شباك المنافسين في ١٢ مناسبة وذلك بعد أن خاض الزمالك ٢٧ جولة من عمر مسابقة الدوري.

سجل بن شرقي ١٢ هدفا مع الفريق في الدوري أمام كل من: مصر المقاصة، والمقاولون العرب وسموحة وإنبي (هدفين) وأمام سيراميكا كليوباترا والإنتاج الحربي، وبيراميدز والمصري هدفاً.

وشارك أشرف بن شرقي في ٢٥ مباراة في بطولة الدوري حتى الآن، حيث سجل ١٢ هدفاً وصنع ٤ أهداف، وحصل على ٤ كروت صفراء.

ويحتل الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٦١ نقطة وذلك بعد أن خاض الأبيض ٢٧ مباراة، فاز في ١٨ مواجهة، وتعادل في ٧ مباريات، وخسر مرتين، وسجل الأبيض ٤٨ هدفاً، وتلقت شباكه ١٨ هدفاً.