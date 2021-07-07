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المنصة الرسمية لمعرض الكتاب : برامج ثقافية وأفلام كرتون افتراضية للاطفال

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المنصة الرسمية لمعرض الكتاب : برامج ثقافية وأفلام كرتون افتراضية للاطفال المنصة الرسمية لمعرض الكتاب : برامج ثقافية وأفلام كرتون افتراضية للاطفال

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عرضت المنصة الرسمية للفعاليات الثقافية المقامة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، افتراضيا، مجموعة من الحلقات ضمن البرنامج الثقافي للطفل، اليوم الأربعاء، بدأت بمحور الفنون التشكيلية بحلقة لوحات متحركة قدمها إسماعيل الناظر، ثم حلقة عن أفلام معهد السينما ضمن برنامج الفن الثامن، ثم عرضت حلقة من كارتون تيمو وفيرو ضمن برنامج كارتون كارتون، ثم حكاية في كتاب، وبرنامج أطفال مميزون والفنون، للفنانة وفاء الحكيم، مديرة فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.

وتزايد أعداد رواد الموقع الألكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بشكل كبير، بسبب وضع حد أٌقصى لعد الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، للحد من انتشار جائحة كورونا، وهو ما عبرت عنه اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتستمر الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب حتى يوم 15 يوليو 2021، تحت شعار «فى القراءة حياة»، ومن المقرر أن يستقبل المعرض جمهوره يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، ماعدا يوم الجمعة حيث تبدأ الزيارة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى العاشرة مساء.

المصرى اليوم

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