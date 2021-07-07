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المدرب الوطني "المحمدي": أهدي كأس العرب لولاة الأمر.. وهؤلاء الرجال خلف "المنجز"

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بعد الإنجاز العربي الذي حقّقه مع "الأخضر"

المدرب الوطني

قدّم مدرب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم "الوطني" صالح المحمدي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بمناسبة تتويج المنتخب السعودي تحت 20 عاماً بلقب بطولة كأس العرب بعد تغلبه على نظيره الجزائري 2ـ1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء، على ملعب الدفاع الجوي في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال "المحمدي": الحمد لله على واسع فضله وكرمه على تحقيق كأس العرب لمنتخبات الشباب، بطولة قوية وجميلة جمعتنا مع أشقائنا في أرض الحبيبة، وأهدي هذا المنجز لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ولكل الشعب السعودي العظيم".

وزاد "المحمدي": كما أقدّم الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ولرئيس مجلس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، ولكل الأعضاء على الدعم والاهتمام والوقوف خلفنا، والشكر موصول للمشرف العام على المنتخبات الدكتور خالد المقرن الذي وقف معنا لحظة بلحظة خلف هذا المنجز".

الجدير بالذكر أن الأخضر السعودي حقق اللقب العربي للمرة الثانية في مسيرته.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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