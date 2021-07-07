"الحمدان" يتفقّد جاهزية المكتبة الإلكترونية بمساجد المشاعر المقدسة

★ ★ ★ ★ ★

تقدّم للحجاج والمعتمرين أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية

تفقّد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للمطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، مساجد المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية بمكة المكرمة؛ للوقوف على جاهزية خدمة المكتبة الإلكترونية عبر الشاشات التفاعلية؛ تزامناً مع قرب موسم الحج للعام الجاري 1442هـ.

وشملت الجولة ميقات التنعيم، ومسجد سماحة الشيخ ابن باز، ومسجد عبدالقادر فقيه، ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة. و اطلع خلالها على جاهزية شاشات المكتبة الإلكترونية الإسلامية التفاعلية؛ ضمن الاستعدادات المتخذة لاستقبال ضيوف الرحمن قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج.

أكد "الحمدان" أن الوزارة انطلاقاً من رسالتها السامية في توعية وتبصير ضيوف الرحمن لأداء المناسك وفق ما أراد الله وبينه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الذي قال: "خذوا عني مناسككم"، فقد هيّأت وبوقت مبكر كل الاستعدادات لإكمال الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومنها خدمة المكتبة الإلكترونية الإسلامية التي تقدم للحجاج والمعتمرين أكثر من 3000 مادة علمية مقروءة ومسموعة ومرئية.

وأشار "الحمدان" إلى أن الشاشات تحوي كتباً إلكترونية عن صفة الحج والعمرة وآداب الزيارة، وكتباً تعريفية بالإسلام، لتحميلها على الأجهزة الذكية بـ 45 لغة عالمية يستطيع الزائر تحميلها على جميع الأجهزة الذكية عبر تقنية رمز الإستجابة السريع (Qrcode).

وأضاف أن الوزارة حرصت على تكثيف الشاشات في مختلف الأماكن التي يوجد بها الحجاج والمعتمرون؛ بدءاً من المطارات، حيث وفّرت شاشات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود الدولي بينبع، ومطار الطائف الدولي، وكذلك في ميقات السيل الكبير، ووادي محرم، وذي الحليفة، ومسجد عائشة ـ رضي الله عنها ـ بمكة المكرمة، والحرم النبوي الشريف، ومسجد قباء في المدينة المنورة.

ولفت وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي -في ختام الجولة- إلى حرص الوزارة بإشراف ومتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، على تكثيف الوسائل الدعوية التي تساهم في إيصال المعلومات بكل يسر وسهولة، وفق البروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا؛ مواكبة لجهود الدولة في الحفاظ على سلامة وصحة الحجاج.