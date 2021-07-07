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يحتفل رسميًا بلقب نادي القرن .. صورة

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الزمالك يحتفل رسميًا بلقب نادي القرن .. صورة يحتفل رسميًا بلقب نادي القرن .. صورة

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حرصت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب على تدعيم موقف النادي في أحقيته بلقب نادي القرن الأفريقي المتنازع عليه مع النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وعلمت المصري اليوم أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة بالنادي طالب المنظومة الإعلامية بالتأكيد على أن نادي الزمالك هو نادي القرن والأكثر تتويجا في القارة السمراء في القرن العشرين، وهو ما نفذته المظومة الإعلامية في الأخبار الرسمية.

ونشر الموقع الرسمي بعض الأخبار التي حملت عبارة نادي القرن الأكثر تتويجا في القارة في القرن العشرين على رأسها خبر عن الفرنسي باتريس كارتيرون بشان الراحلين عن النادي وتعد هذه المرة الأولى التىي حتفل فيها الزمالك في عهد اللجنة الراهنة بنادي القرن بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للنادي.

يأتي هذا تزامنا مع اعتزام النادي وأعضاء الجمعية العمومية الاحتفال بلقب القرن الأفريقي في التاسع من يوليو 9/7 كل عام.

الزمالك

المصرى اليوم

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