راموس يجتاز الفحص الطبي في باريس سان جيرمان

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصل قائد ريال مدريد السابق، الإسباني سيرخيو راموس إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الأربعاء، لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف سان جيرمان.

وأكد الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن راموس، خضع للكشف الطبي في باريس سان جيرمان، ظهر اليوم

وأوضح رومانو عبر حسابه في موقع «تويتر»: «أكمل سيرجيو راموس الكشف الطبي في باريس كلاعب جديد لسان جيرمان، كما تم توقيع العقود بالفعل حتى يونيو 2023».

وأضاف: «من المتوقع أن يعلن سان جيرمان بعد قليل عن التعاقد مع سيرخيو راموس رسميا».

وسيكون راموس ثالث صفقات باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الهولندي جورجينيو فينالدوم، والمغربي أشرف حكيمي.