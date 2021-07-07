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تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الذي يزور محافظتي الدقهلية والشرقية، نادى الحوار واستاد المنصورة ونادى جزيرة الورد بمدينة المنصورة، في إطار جولاته الميدانية لتفقد مراكز الشباب والأندية الرياضية ..

وتفقد الوفد نادى الحوار، وكان في استقباله ايهاب صفوت فودة رئيس مجلس الادارة الذي اصطحب النواب في جولة تفقدية للنادي شاهدوا فيها اخر التطورات والإنشاءات والأنشطة الرياضية.

وانتقد إيهاب صفوت فودة رئيس مجلس إدارة نادى الحوار، خلال اللقاء، موقف وزارتي الزراعة والري بسبب المبالغ الطائلة التي يطالبون النادى بدفعها مقابل حق الانتفاع والتي تبلغ نحو ٤٥ مليون جنيه.

كما تفقد الوفد البرلمانى، استاد المنصورة الرياضي، واستمع إلى رئيس مجلس الإدارة، والذي استعرض أزمة وقف إجراء توسعات بالإستاد رغم إعداد المقايسة وإنهاء إجراءاتها بالكامل بتكلفة نحو ٢٢ مليون جنيه من موازنة الاستاد، مشيرا إلى رفض مديرية الشباب والرياضة منحهم خطاب التخصيص، لتنفيذ هذه التوسعات والتي تشمل إنشاء ملعب وتجهيز خدمات.

وانتقد رئيس مجلس الإدارة موقف مديرية الشباب والرياضة، خاصة وأنها سبق ومنحتهم خطابات تخصيص من قبل لإجراء بعض الانشطة بالاستاد .

و أوصي النائب الدكتور محمود حسين رئيس الوفد، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وعضوية ممثلي مديرية الشباب واستاد المنصورة، لبحث الأزمة والتوصل إلى حلا لها.

وتفقد الوفد أيضا نادى جزيرة الورد، حيث استقبلهم النائب طارق عبدالهادى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة النادى، واصطحب الوفد في جولة تفقدية لأنشطة النادى وماتم به من تطوير، حيث افتتح الوفد البرلماني مقر الشهر العقارى بالنادي الذي تم الانتهاء من تجهيزه مؤخرا.

واستعرض رئيس مجلس إدارة النادى، أزمة مقابل حق الانتفاع التي يعاني منها النادى مع وزارتي الرى والزراعة ايضا.

ومن جانبه قال الدكتور محمود حسين، إن لجنة الشباب والرياضة لن تتأخر عن المساعدة في حل أي مشكلة تواجه الأندية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة.

و اكد على ان الحكومة والبرلمان في مركب واحد وهدفهما الاساسي هو خدمة المواطنين والعمل على تذليل أي عقبة تواجه الشباب .

و اضاف «حسين» :«ملف الشباب يحظي بإهتمام كبير من القيادة السياسية ويحرص طول الوقت على توجيه الحكومة بمساعدتهم والعمل على تقديم خدمات جيدة لهم

.ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة والنائب حسام غالي أمين سر اللجنة، والنواب درويش مرعي وأسامة عبدالعاطي وخالد بدوي وحازم امام والنائبة ايمان العجوز وهادية حسني وولاء عبدالفتاح