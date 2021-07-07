قبل بدء امتحانات الثانوية.. مطالبة برلمانية بتوفير استراحات للمعلمين المنتدبين للمراقبة

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طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة توفير الدعم اللازم للمعلمين المشرفين والمراقبين على امتحانات الثانوية العامة المقرر إنطلاقها يوم السبت المقبل.

وأشار النائب في بيان له إلى أن المراقبين على امتحانات الثانوية العامة عادة ما يكونوا من خارج مكان إقامتهم مما يضطرهم للانتقال إلى أماكن بعيدة، الأمر الذي قد يدفعهم في كثير من الأحيان إلى المبيت في أماكن الامتحانات.

وشدد النائب محمد عبدالله زين، عضو مجلس النواب، بضرورة توفير استراحات لائقة بالمعلمين المنتدبين، خصوصا وأن بعض الاستراحات ليست على المستوى المطلوب.

وأكد محمد عبدالله زين الدين، أن بعض المعلمين المنتدبين للمراقبة على امتحانات الثانوية العامة اشتكوا من تدني مستوى الاستراحات المخصصة والتي يبلغ عددها 773 استراحة بمختلف محافظات الجمهورية.