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«محلية النواب» تناقش تحويل «فوه» إلى مدينة ذات طابع خاص ..و المحافظ :ننتظر رد «التنسيق الحضارى»

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«محلية النواب» تناقش تحويل «فوه» إلى مدينة ذات طابع خاص ..و المحافظ :ننتظر رد «التنسيق الحضارى» «محلية النواب» تناقش تحويل «فوه» إلى مدينة ذات طابع خاص ..و المحافظ :ننتظر رد «التنسيق الحضارى»

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ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبوالسعد، بشأن تحويل مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية.

و قالت النائبة هالة أبوالسعد، إن مدينة فوه ذات طابع خاص، فهي ثالث مدينة في تحتوى على أثار إسلامية ويتوافد عليها سنويا العديد من الطلاب الأجانب نظرا لما تتضمه من معالم سياحية، لذلك فيجب إصدار قرار فوري بالتعامل مع هذه المدنية بأنها مدينة ذات طابع خاص، وأشارت إلى أنها تقدمت بهذا الملف منذ عام 2019، ولكن إلى الآن لم يتم اتخاذ هذا القرار.

و أضافت أن مدينة رشيد تم اتخاذ هذا القرار فيها، وتعامل هذه المدينة على أنها مدينة ذات طابع خالص، وأشارت إلى أنها بمتابعتها لهذا الملف بمجلس الوزراء، علمت أن القرار تم اتخاذه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، ولكن بعد ذلك جاءها خطاب من وزارة التنمية المحلية أخطرها بأن القرار متوقف لحين معرفة الميزانية المخصصة لتنفيذ هذا القرار.

و قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تحتوى على العديد من الآثار الإسلامية والمسيحية، واضاف: «بالفعل نحن نريد تحويل المدينة إلى مدينة أثرية والانتهاء من تطوير مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، ولكن مازالت هيئة التنسيق الحضاري تعمل على هذ الملف»«.

وقالت المهندسة ولاء المزين، مسئولة إدارة التنسيق الحضاري بكفر الشيخ، إن الإدارة خطت خطوات كبيرة فيما يخص مدينة فوه، موضحة أن مدينة رشيد لم يتم إدراجها ضمن المدن ذات الطابع الخاص ولكن تم إدراجها ضمن الحفاظ على التراث.

وأوضحت أن مدينة فوه بها مقومات تجعلها تدرج ذات ضمن الحفاظ على التراث، وأن هناك لجنة جاءت إلى المدينة من قبل الجهاز القومي للتنسيق الحضارى وقامت بحصر كافة المباني، وجاري الآن تجهيز الدراسة.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، إن هذا الطلب سيأخذ استمرار مناقشة لحين حضور ممثل من الجهاز القومي الحضاري، مشيرا إلى أن مدينة فوه تستحق بالفعل العمل على الحفاظ على المباني الأثرية والمعالم السياحية الموجودة بها.

المصرى اليوم

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