محافظ القاهرة يسلم عقود 25 عربة أطعمة متنقلة (صور)

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سلم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عقود 25 عربة أطعمة متنقلة مجهزة لبيع المأكولات والمشروبات السريعة تنفيذًا لأحكام القانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة .

وأشار إلى أنه بناء على قرار وزير التنمية المحلية رقم ١١١ لسنه ٢٠١٩ بوضع مواصفات محددة للعربات لكى يكون لها شكل مميز وتدار بواسطة الطاقة النظيفة، وتعمل بأنواع مختلفة من الأنشطة، لافتا إلى أنه سيتم تحديد أماكن تواجد العربات حتى لا تعيق حركة المرور والمارة وتوفر فرص كسب تجارى واستثماري للشباب وتوفر لهم دخلًا جيدًا ويتيح لهم فرص عمل جديدة، لافتا إلى أنه سيتم تعيين فرق لمتابعة عمل العربات وأنشطتها لضمان آلية تشغيلها بشكل قانونى وجيد ومنعًا لحدوث أي عشوائية وتلافى أي أخطاء.

وأكد ضرورة إنهاء إجراءات الترخيص الخاصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية في أسرع وقت لصالح الشباب. وقال إنه يمكن للشباب التقدم للحصول على الترخيص من الحى والهيئة العامة للاستثمار على ان يكون من قاطني القاهرة .