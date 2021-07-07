3 صور بأحجام مختلفة.. المحكمة تصدر حكمها على المتحرش بالفنانة زينب غريب (التفاصيل)

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قضت محكمة جنح قصر النيل، منذ قليل، بتغريم طبيب بيطري 10 آلاف جنيه، لإتهامه بالتحرش بالفنانة زينب غريب، إحدى بطلات مسلسل «بـ 100 وش»، بعد تصويرها بهاتفه أثناء سيرها في منطقة وسط البلد.

وفي وقت سابق، كانت قد أحالت نيابة قصر النيل، المتهم للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة التحرش بالفنانة، وتم القبض عليه وإحالته إلى النيابة للمحاكمة بعدما عثر بهاتفه على 3 صور لها على الهاتف.

وكانت قصة تعرّض الفنانة للتحرش بدأت حينما كانت تسير في أحد شوارع وسط البلد، الساعة 9 صباحا، منذ أسابيع، بعد زيارة لصديقتها، فسمعت صوت خطى وراءها. وقالت:«في الأول كنت فاكرة أنه حد ماشي في نفس الطريق، الطريق كان فاضي يعني.. بعدها بدأت أخاف وقبل ما أوصل للعربية بصيت ورايا وشفت حد ماسك موبايل وبيصورني».

وتابعت مؤكدة أنها غضبت جدًا وإتجهت إليه لمواجهته ممسكة بقميصه، وطالبته بأن ريها الهاتف، بعدما تأكدت أنه كان يصورها، فحاول الأخير الهروب، لكنها أمسكته جيدًا، ثم اجتمع المارة بالشارع حولها، ولفتت إلى أن رجال الأمن أتوا وأمسكوا به وأخذوه إلى قسم الشرطة.

وتابعت خلال مقطع فيديو، نشرته عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «أن الشرطة فتحت الموبايل فوجدت 3 صور لها بأحجام مختلفة»، وأشارت إلى أنها قدمت أقوالها في النيابة لمدة 8 ساعات، واكتشفت حينها أنه طبيب بيطري ومراقب جودة لحوم، ومتزوج أيضا.

كما كشفت أن والدته طلبت منها تغيير أقوالها والتنازل عن القضية، عارضة أموالا عليها، طالبه منها ألا تتركه يسجن.

وختمت مؤكدة أن التحرش جريمة ويجب عدم الوقوف في صف المتحرشين، مشيرة إلى أن العديد من البنات تعرضن للتحرش لكنهن التزمن الصمت خوفا.

وكشفت الفنانة أنها ليست الواقعة الأولى التي تتعرض فيها للتحرش، بل تعرضت لحادث سابق في سن الـ 12، وأثر على نفسيتها لسنوات.