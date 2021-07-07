المشدد 3 سنوات لمزارع أحدث عاهة مستديمة لربة منزل بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، وعلاء سمير،وأمانة سر وائل عبدالمنعم عيد، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 3 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لتعديه بالضرب على ربة منزل محدثا لها عاهة مستديمة.

تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لقسم شرطة أولاد صقر، من «ف. ال. ال» 37 عاما ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، تتهم فيه «ع. ال. ع» مزارع بالتعدي عليها بالضرب بشومة محدثا إصابتها.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية حدوث مشادة كلامية بين زوج المجني عليها والمتهم، تدخلت على إثرها لدرء الاعتداء الواقع على زوجها، فقام المتهم بالتعدي عليها بالضرب بشومة، استقرت بيدها اليمنى ما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتي تخلف عنها عاهة مستديمة بنسبة 15 %.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.