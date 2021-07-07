زوجة الشهيد أحمد المنسي تحيي الذكرى الرابعة لـ ملحمة البرث : «فات 4 سنين»

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حرصت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي، على إحياء الذكرى الرابعة لملحمة البرث التي استشهد زوجها خلال أحداثها في جنوب رفح بشمال سيناء، التي تحل ذكراها اليوم الموافق 17 يوليو.

كتبت «سليم»، الأربعاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «7/7.. ذكرى استشهاد أبطال البرث الله يرحمهم كلهم.. وعيد ميلاد على أحمد منسي السادس»، مضيفة «فات 4 سنين».

يذكر أن البطل أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة، استشهد هو وزملائه في كمين «البرث» جنوب مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي للعناصر التكفيرية.