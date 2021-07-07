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عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021
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الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
ثبات عند الصعود.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 25 يوليو 2021
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الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
أمريكا تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «كورونا» والعودة إلى ارتداء الكمامات
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الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
وزير الصحة البريطاني يعتذر عن مطالبته الناس بعدم الارتعاد خوفا من كورونا
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الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
جدل في فرنسا بسبب تفسير آيات من سورة الأحزاب.. والداخلية تُقيل إمام مسجد
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الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
بإطلالة صباحية.. ياسمين صبري بملابس رياضية من داخل الجيم
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الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
ديانا حداد تُحضر لأغاني جديدة وتظهر بصحبة بناتها لأول مرة
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
سموحة يواصل الاستعداد وسامى يعالج الأخطاء قبل مواجهة بيراميدز
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية فى طوكيو
-
الأحد 25 يوليو 2021 02:56 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
طول ما هو في الشمس لا يتوقف.. طالب مصر يبتكر كرسى متحرك بالطاقة الشمسية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأربعاء 07 يوليو 2021 02:38 مساءً
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