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إغلاق حجز حفلات التوقيع بمعرض الكتاب للحد من انتشار كورونا

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إغلاق حجز حفلات التوقيع بمعرض الكتاب للحد من انتشار كورونا إغلاق حجز حفلات التوقيع بمعرض الكتاب للحد من انتشار كورونا

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قررت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، غلق باب حجز حفلات التوقيع لدور النشر والذي يتم بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين وإدارة مركز للمعارض والمؤتمرات، مساء اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت الهيئة عن فتحه أمس، أي بعد 24 ساعة من قرار فتح باب الحجز لإقامة حفلات التوقيع، بسبب الإقبال الكبير من الكتاب على حجز موعد لإقامة حفلات توقيع، وهو ما يتعارض مع إجراءات المعرض للحد من انتشار .

وقال الدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة إن إدرة المعرض قررت إتاحة حفلات التوقيع لكل دور النشر طوال أيام الأسبوع، باستثناء أيام الخميس والجمعة والسبت لن يُسمح فيها لكل دار نشر سوى بـ 4 ساعات كحد أقصى في الأماكن المخصصة للتوقيع خارج القاعات، على أن تبدأ الحفلات من الساعة 11 صباحا وحتى 9 مساء.

وشدد الحاج على ضرورة عدم وجود الكاتب داخل القاعات أو في اجنحة دور النشر وان يكون التواجد في الاماكن المخصصة مع الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية ومنع التزاحم، مشيراً إلى أن عدد الزائرين سيظل في تصاعد، بعد الإعلان عن زيادة السعة الاستيعابية لـ70% من طاقة المعرض.

المصرى اليوم

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