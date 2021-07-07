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إنجلترا تتسلح بالتاريخ «لإحباط» مفاجأة الدنمارك في نصف نهائي «يورو 2020»

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إنجلترا تتسلح بالتاريخ «لإحباط» مفاجأة الدنمارك في نصف نهائي «يورو 2020» إنجلترا تتسلح بالتاريخ «لإحباط» مفاجأة الدنمارك في نصف نهائي «يورو 2020»

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تخوض إنجلترا مواجهة حاسمة للغاية في الدور قبل النهائي في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2020، حيث ستلعب أمام الدنمارك على ملعب ويمبلي يوم الأربعاء. كان كلا المنتخبين رائعين في البطولة ومن المُحتمل أن يصنعوا التاريخ في مواجهة الليلة.

خسرت الدنمارك أول مباراتين في يورو 2020، لكنها فازت في الثالثة 4-1 وحصلت على المركز الثاني في المجموعة بعد بلجيكا، ونجحت بعد ذلك في الفوز على ويلز في دور 16 بأربعة أهدافٍ نظيفة، وانتصرت على التشيك في ربع النهائي بهدفين لهدف.

من ناحية أخرى، كانت إنجلترا واحدة من أفضل المنتخبات في يورو 2020 وأظهرت تحسنًا هائلاً تحت قيادة جاريث ساوثجيت خلال العام الماضي. يعتبر منتخب الأسود الثلاثة أحد المُرشحين للفوز باللقب في الوقت الحالي وسيتطلعون لإثبات قوتهم مرة أخرى أمام جمهور صاخب.

إنجلترا ضد الدنمارك وجهًا لوجه:

تتمتع إنجلترا بسجل ممتاز كما هو متوقع ضد الدنمارك، حيث فازت في 12 مباراة من إجمالي 21 مباراة لعبت بين المنتخبين. حققت الدنمارك أربعة انتصارات فقط ضد إنجلترا ولديها الكثير من العمل للقيام به هذا الأربعاء.

ووقع اللقاء السابق بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية العام الماضي وانتهى بفوز الدنمارك 1-0. أنهت إنجلترا المباراة بعشرة لاعبين وسيتعين عليها توخي الحذر من حدوث اضطراب آخر في هذه المباراة.

الأرقام التي يجب أن تعرفها قبل اللقاء:

في حين أن سجلهم الإجمالي ضد الدنماركيين قد يكون مثيرًا للإعجاب، فإن إنجلترا لديها سجل ضعيف بشكل مفاجئ ضد الدنمارك في المباريات التنافسية ولم تفز إلا بواحدة من آخر ستة مباريات لعبت بين هذين المنتخبين في البطولات الدولية الكبرى.

وصلت الدنمارك إلى نصف نهائي بطولة أوروبا للمرة الأولى منذ 29 عامًا. كانت آخر مرة وصلوا فيها إلى هذه المرحلة من المسابقة في عام 1992 عندما واصلوا رفع الكأس.

من ناحية أخرى، تلعب إنجلترا في الدور نصف النهائي الثالث لها في بطولة أوروبا، حيث كان ظهورها السابق أمام ألمانيا في عام 1996. وقد لعبت إنجلترا رقمًا قياسيًا في 36 مباراة في اليورو دون الوصول إلى النهائي وستتطلع إلى اللعب في النهائي خلال مُنافسات هذه النسخة.

سجل هاري كين 18 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة في آخر 26 مباراة لعبها مع إنجلترا. بعد بداية ضعيفة للغاية في مشواره في بطولة أوروبا، سجل قائد إنجلترا في المباريات الحاسمة واستطاع تسجيل ثنائية في شباك الألماني في المباراة السابقة.

أصبحت الدنمارك أول منتخب يسجل أربعة أهداف في مباراتين متتاليتين في يورو الشهر الماضي وهي في حالة ممتازة. سجل كاسبر دولبرج ثلاثة أهداف باسمه في يورو 2020 وهو على بعد هدفين فقط من تحطيم الرقم القياسي الدنماركي في المسابقة.

المصرى اليوم

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