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المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته هيروين وسلاح ناري بالشرقية المشدد 6 سنوات لعامل لحيازته هيروين وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب،وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسى، والمستشار علاء سمير،وأمانة سر وائل عبدالمنعم عيد، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري دون ترخيص.

تعود أحداث القضية للعام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث أولاد صقر، بقيام «أ. ال. م» عامل ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطه وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر وسلاح نارى، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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