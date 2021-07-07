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حسين لبيب: تكريم الونش وفتوح وعاشور قبل مشاركتهم في الاولمبياد

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حسين لبيب: تكريم الونش وفتوح وعاشور قبل مشاركتهم في الاولمبياد حسين لبيب: تكريم الونش وفتوح وعاشور قبل مشاركتهم في الاولمبياد

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قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي تكريم لاعبي النادي قبل مشاركتهم في أولمبياد طوكيو والمقرر انطلاقها في الفترة ما بين 23 يوليو الحالي و8 أغسطس المقبل.

ووفقا للموقع الرسمي لنادي الزمالك فان إدارة النادي برئاسة حسين لبيب قامت بإبلاغ النشاط الرياضي لترتيب التكريم المناسب للاعبي النادي المشاركين في هذا المحفل العالمي، خاصة في ظل ارتباطهم بالمعسكرات والاستعداد للمشاركة بالأولمبياد.

ويمثل الزمالك في الأولمبياد، رباعي كرة القدم: محمد عبدالسلام ومحمود حمدي “الونش” وأحمد فتوح وإمام عاشور.. ولاعبو اليد: يحيى الدرع وأحمد مؤمن صفا وسيف الدرع وأحمد الأحمر ووسام نوار وأكرم يسري وعمر الوكيل بكار وحسن قداح.. بجانب ثنائي تنس الطاولة أحمد علي صالح وفرح عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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