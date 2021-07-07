أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 1194 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1164 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج -
شاهد.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل -
محتجون تونسيون يقتحمون مقر حزب النهضة -
وزير الري: مازال الوقت مبكرًا للحكم على حجم الفيضان هذا العام -
إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل) -
«سكاي نيوز»: مظاهرات في تونس لإسقاط الحكومة والغنوشي -
سمر مرسي: حققت حلم حياتي بالعمل مع شريهان.. و«كوكو شانيل» عمل استثنائي -
أنغام ومحمد الشرنوبي يُحييون حفلا على مسرح جدة سوبر دوم العالمي -
وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

نجم تنس طاولة يواصل الاستعداد لخوض أولمبياد طوكيو في المعسكر الألماني

Print
نجم تنس طاولة الزمالك يواصل الاستعداد لخوض أولمبياد طوكيو في المعسكر الألماني نجم تنس طاولة يواصل الاستعداد لخوض أولمبياد طوكيو في المعسكر الألماني

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد صالح لاعب نادى ومنتخب لتنس الطاولة، المتواجد حاليا في مدينة فرانكفورت فى ألمانيا ضمن معسكر منتخب مصر استعدادا لأولمبياد طوكيو، والمستمر حتى 13 من الشهر الحالي أنه يخوض التدريبات مرتين يوميا صباحاً ومساء إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية.

وأضاف صالح للموقع الرسمي للزمالك أنه يقوم بالتركيز أثناء التدريبات على الجانب الخططى فى هذا المعسكر والذي يعد الأخير قبل المشاركة فى الأولمبياد .

ومن المقرر أن يتوجه صالح إلى طوكيو يوم 17 من الشهر الحالي ضمن بعثة منتخب مصر وذلك للمشاركة فى الأولمبياد.

وأكد صالح للموقع الرسمى لنادى الزمالك أنه يأمل في أن يحصد ميدالية أولمبية حيث يسعى جاهدا إلى تحقيق هذا الحلم من أجل رفع علم مصر في طوكيو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجموعة منتخب مصر الأولمبي .. إسبانيا تهزم أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020

مجموعة منتخب مصر الأولمبي .. إسبانيا تهزم أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020

مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج

مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج

«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»

«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»

تعرف على موعد ومكان مباراة الزمالك وغزل المحلة بعد تعديله

تعرف على موعد ومكان مباراة الزمالك وغزل المحلة بعد تعديله