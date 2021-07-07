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أكد أحمد صالح لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر لتنس الطاولة، المتواجد حاليا في مدينة فرانكفورت فى ألمانيا ضمن معسكر منتخب مصر استعدادا لأولمبياد طوكيو، والمستمر حتى 13 من الشهر الحالي أنه يخوض التدريبات مرتين يوميا صباحاً ومساء إلى جانب تدريبات اللياقة البدنية.

وأضاف صالح للموقع الرسمي للزمالك أنه يقوم بالتركيز أثناء التدريبات على الجانب الخططى فى هذا المعسكر والذي يعد الأخير قبل المشاركة فى الأولمبياد .

ومن المقرر أن يتوجه صالح إلى طوكيو يوم 17 من الشهر الحالي ضمن بعثة منتخب مصر وذلك للمشاركة فى الأولمبياد.

وأكد صالح للموقع الرسمى لنادى الزمالك أنه يأمل في أن يحصد ميدالية أولمبية حيث يسعى جاهدا إلى تحقيق هذا الحلم من أجل رفع علم مصر في طوكيو.