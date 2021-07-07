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نجم الأهلي يوافق على تجديد إعارته إلى الجونة

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نجم الأهلي يوافق على تجديد إعارته إلى الجونة نجم الأهلي يوافق على تجديد إعارته إلى الجونة

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حصل مسؤولو نادى الجونة على موافقة العربي بدر نجم الفريق، والمعار من صفوف الأهلي على الاستمرار ضمن صفوف الفريق الساحلي، وتمديد الإعارة لفترة جديدة، بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز مع الفريق، خاصة أن اللاعب يرفض الجلوس احتياطيا على مقاعد بدلاء الأهلي بعدما شارك بشكل أساسي مع الجونة.

وأبلغ العربي بدر الجهاز الفني للجونة بقيادة رضا شحاتة موافقته على التمديد مع الفريق الساحلى لموسم جديد انتظارا لفرصة العودة للفريق الأحمر والمشاركة بشكل مستمر حتى لا يفقد جاهزيته الفنية والبدنية.

كان نادى الجونة تمكن من الحصول على خدمات العربي بدر لاعب وسط النادى الأهلى، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

المصرى اليوم

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