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يقيم حفلات لأعضاء الجمعية العمومية دون مقابل

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الزمالك يقيم حفلات لأعضاء الجمعية العمومية دون مقابل يقيم حفلات لأعضاء الجمعية العمومية دون مقابل

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قررت إدارة النشاط الاجتماعي بالنادي إقامة أعياد ميلاد أطفال من سن عام وحتى اثني عشر عاما وذلك في أول أربعاء من كل شهر لمواليد الشهر نفسه من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي.

ومن المقرر أن يقام عيد الميلاد بحديقة الكابتن زكي عثمان وحديقة الكابتن إسماعيل يوسف من الساعة الخامسة وحتى الثامنة مساء مع عمل فقرات ترفيهية للأطفال احتفاء بأعياد ميلادهم.

واشترطت إدارة النشاط الاجتماعي للأعضاء الذين يريدون إقامة عيد ميلاد لأبنائهم تقديم شهادة ميلاد الطفل وصورة من كارنيه العضوية مع العلم بأن الاحتفال مجانا دون أي مقابل.

وفي الإطار نفسه، تقررت إقامة أعياد ميلاد للأعضاء من سن 60 عاما يوم الأربعاء الأخير من كل شهر، بمقر النادي النهري من الساعة الخامسة وحتى الساعة الثامنة بنفس الشروط بجانب صورة البطاقة الشخصية للعضو.

ومن المقرر أن يقام غدا أول احتفال لمواليد هذا الشهر.

المصرى اليوم

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