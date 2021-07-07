أخبار عاجلة

"الصحة": تسجيل 1194 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1164 خلال الـ24 ساعة الماضية -
مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج -
شاهد.. كثبان رملية تبتلع المنازل جنوب البرازيل -
محتجون تونسيون يقتحمون مقر حزب النهضة -
وزير الري: مازال الوقت مبكرًا للحكم على حجم الفيضان هذا العام -
إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل) -
«سكاي نيوز»: مظاهرات في تونس لإسقاط الحكومة والغنوشي -
سمر مرسي: حققت حلم حياتي بالعمل مع شريهان.. و«كوكو شانيل» عمل استثنائي -
أنغام ومحمد الشرنوبي يُحييون حفلا على مسرح جدة سوبر دوم العالمي -
وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خالد الغندور يغيب عن صفوف الاتحاد السكندري شهرًا ونصف

Print
خالد الغندور يغيب عن صفوف الاتحاد السكندري شهرًا ونصف خالد الغندور يغيب عن صفوف الاتحاد السكندري شهرًا ونصف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اطمأن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على الحالة الصحية للاعب الفريق خالد الغندور والذى تعرض لإصابة شديدة بالوجه في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي التي أقيمت مساء الاثنين الماضي على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

وخضع الغندور لأشعة مقطعية على المخ للاطمئنان على سلامة مراكز الإحساس، وبعد الاطمئنان على سلامته خضع اللاعب لأشعة على الوجه، ومن المنتظر أن يتم عرض اللاعب على طبيب جراحة الوجه للاستقرار على موعد الجراحة حيث سيتم عمل شرائح بالوجه ويحتاج اللاعب إلى راحة لن تقل عن شهر ونصف.

يأتى ذلك في الوقت الذي منح يه الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن اللاعبين راحة سلبية لمدة 5 أيام، لمنح اللاعبين أكبر قسط من الراحة خوفا من تعرضهم للإصابة بالإجهاد، وذلك قبل مواجهة المقبلة للفريق في الدورى، حيث ينتظر أن يعقد الجهاز الفني فترة إعداد مصغرة للاعبين عقب انتهاء الراحة للاستعداد لموقعة الزمالك بالإسكندرية بعد عودة توقف الدورى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف على موعد ومكان مباراة الزمالك وغزل المحلة بعد تعديله

تعرف على موعد ومكان مباراة الزمالك وغزل المحلة بعد تعديله

خالد عيد: لا نعرف ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة حتى الأن

خالد عيد: لا نعرف ملعب مباراة الزمالك وغزل المحلة حتى الأن

إقامة مباراة الزمالك والمحلة باستاد الإسكندرية

إقامة مباراة الزمالك والمحلة باستاد الإسكندرية

نادر السيد: الزمالك لم يحسم الدوري وتعثر الاهلي ليس نهاية المطاف

نادر السيد: الزمالك لم يحسم الدوري وتعثر الاهلي ليس نهاية المطاف