خالد الغندور يغيب عن صفوف الاتحاد السكندري شهرًا ونصف

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اطمأن حسام حسن المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على الحالة الصحية للاعب الفريق خالد الغندور والذى تعرض لإصابة شديدة بالوجه في مباراة الفريق أمام الإسماعيلي التي أقيمت مساء الاثنين الماضي على أرض ملعب استاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

وخضع الغندور لأشعة مقطعية على المخ للاطمئنان على سلامة مراكز الإحساس، وبعد الاطمئنان على سلامته خضع اللاعب لأشعة على الوجه، ومن المنتظر أن يتم عرض اللاعب على طبيب جراحة الوجه للاستقرار على موعد الجراحة حيث سيتم عمل شرائح بالوجه ويحتاج اللاعب إلى راحة لن تقل عن شهر ونصف.

يأتى ذلك في الوقت الذي منح يه الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن اللاعبين راحة سلبية لمدة 5 أيام، لمنح اللاعبين أكبر قسط من الراحة خوفا من تعرضهم للإصابة بالإجهاد، وذلك قبل مواجهة الزمالك المقبلة للفريق في الدورى، حيث ينتظر أن يعقد الجهاز الفني فترة إعداد مصغرة للاعبين عقب انتهاء الراحة للاستعداد لموقعة الزمالك بالإسكندرية بعد عودة توقف الدورى.