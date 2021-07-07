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جماهير في تدعم النادي بـ3 آلاف دولار

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جماهير الزمالك في السعودية تدعم النادي بـ3 آلاف دولار جماهير في تدعم النادي بـ3 آلاف دولار

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وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي برئاسة حسين لبيب، الشكر لأعضاء رابطة محبي نادي الزمالك بالرياض في المملكة العربية .

وكانت الرابطة قد أعلنت عن تحويل مبلغ 3200 دولار أي ما يوازي 50 ألف جنيه مصري لحساب نادي الزمالك؛ وهو دعم من ٦٥ فردا فقط من أعضائها.

وقالت الرابطة إنه ليس دعما بل هو تلبية لنداء نادي الزمالك. وأصدرت الرابطة بيانا جاء فيه: «من أجل نادينا – نادي الزمالك العظيم.. حان وقت رد الجميل! رد الجميل للنادي الذي ننتمي له بكل فخر وعزة، مهما مر النادي من صعاب، ومهما كانت العقبات التي حاولت عرقلة مسيرة النادي، فكان للنادي درع وسيف هو جمهور الزمالك الذي نفتخر بأننا جزء منه».

وأعلن نادي الزمالك عبر موقفعه الرسمي أن الرابطة قد قامت بجزء قليل من واجبها وتحركت للقيام بفكرة بسيطة وهي طبع صور «واستيكارات» لاصقة تحمل صورة النجم الأسطوري «محمود عبدالرازق شيكابالا» وبيعها لمحبي النادي، كما قامت الرابطة ببيع قميص نادي الزمالك الخاص بأحد نجومنا الذي لعب به مباراة الزمالك والهلال في كأس السوبر السعودي الذي حققه فريقنا على حساب نادي الهلال الشقيق وبيع تي شيرت موقع من قائدنا الأسطوري شيكابالا.

المصرى اليوم

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