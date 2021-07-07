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كتب -أنس علام

ظهرت الفنانة صابرين، لأول مرة عبر «بث مباشر»، على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وتحدثت مع جمهورها ومتابعيها عن كواليس وأسرار في حياتها المهنية والشخصية، بعضها فاجئت به متابعيها موضحة إنها ستكون على تواصل دائم ومستمر خلال الأيام المقبلة عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي .

وأشارت في البث :« أنها تحب جميع البلدان العربية، ولها علاقات بكل بلد، حيث اعتبرت محافظة الإسكندرية أنها «الحب كله»، لافتة إلى أنها لها أصولاً في المغرب، حيث إنها بلد أعمامها وأجدادها، وهم من مدينة فاس.

وتابعت :«بأنها زارت جميع البلدان العربية، حيث ذهبت إلى سوريا، وهي في السادسة من عمرها، كما أن الكويت شعبها راق ويفهم في الفن، وأن «العراق بقى ملهاش حل معايا».

وتحدثت «صابرين» عن ذكرياتها في الكويت، حيث قالت: «لما بروح الكويت بتكرم كتير أوي لأن ليا أعمال ولقاءات تلفزيونية وبعمل شغل فيها كنت مع محمد المنصور وغنيت (سكة سفر)، في أوبريت قبل ما يغنيها نبيل شعيل، وغنتها بردو مع نبيل شعيل، وفي لقاءات كثيرة على يوتيوب مش عايزة أكبر نفسي وعايزة أقول أنا فرحانة ومرعوبة عشان برغي».

وأوضحت: أنها تعتبر الإمارات بلدها الثاني، وكذلك لبنان حيث إن لها صداقات كثيرة هناك فلها فيها ذكريات مع أشهر الفنانين، وتابعت: و«أنا صغيرة وديع الصافي كان بيعلمني أطلع على المسرح وأغني تخيلوا وديع الصافي».

وأضافت صابرين أنها لا تفضل الظهور بـ«ميك آب»، ودائماً ترغب في الظهور على طبيعتها، لكنها تضع بعضا من الماكياج الخفيف .

وأشارت :«هناك فنانين يحتاجون وقتاً طويلاً للحديث عنهم كونهم أثروا في حياتها وعلموها، وذلك حتى تعطيهم حقهم، من بينهم ممدوح عبدالعليم وهالة فؤاد وأمينة رزق.

وتابعت: «كنت محظوظة بهم، وكانوا سبباً في نجاحاتي»، ووصفت شريهان بأنها صديقة العمر، ومحمود ياسين بأنه أستاذها ومعلمها.