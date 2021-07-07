يتكون في 50 حلقة.. جلسات عمل يومية استعدادًا لتصوير «أيام»

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جلسات عمل يومية تجمع المخرج محمد أسامة والكاتبة سماح الحريري، لمناقشة تفاصيل حلقات مسلسل «أيام»، المقرر أن يبدأ تصويره بداية أغسطس المقبل.

المسلسل بطولة حورية فرغلي وشيري عادل ورياض الخولي وندى موسى، من انتاج صادق الصباح.

ويجري حاليًا بناء ديكور حارة كامل للمسلسل في لبنان، حيث من المقرر تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية بيروت.

يتكون المسلسل من 50 حلقة، انتهت الكاتبة سماح الحريري من كتابة 39 حتى الأن، وسيتم تصويره في 100 يوم تقريبًا، ينتهي في نوفمبر، ومن المقرر عرضه في نفس الشهر على شاشة قنوات mbc مصر.