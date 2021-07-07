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يستعد لمواجهة غزل المحلة ببرنامج بدني مكثف

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الزمالك يستعد لمواجهة غزل المحلة ببرنامج بدني مكثف يستعد لمواجهة غزل المحلة ببرنامج بدني مكثف

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اتفق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادى مع الجهاز الطبي، على تطبيق برنامج بدني مكثف للاعبي الفريق، عقب العودة لاستئنف التدريبات الجماعية، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 11 يوما بعد تأجيل مباراة غزل المحلة التي كان مقررا لها يوم الاثنين الماضي، لتقام يوم 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبين لاختبارات بدنية وقياسات وزن للاعبين عقب العودة من الراحة، مع تطبيق برنامج تأهيل مكثف يستمر حتي نهاية المعسكر المقرر ان يخوضه الزمالك في برج العرب استعدادا للمباراة، يأتي ذلك بعدما حدد المدير الفني للقعة البيضاء ، برنامج الفريق خلال فترة توقف الدورى الفترة المقبلة، حيث قرر منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا ، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم 16 يوليو الجارى على ملعب النادى استعدادا للقاء غزل المحلة المقرر له يوم 3 أغسطس المقبل فى الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

المصرى اليوم

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