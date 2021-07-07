محمد هلال يدعم صفوف دجلة قبل مواجهة الجونة

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سادت حالة من الارياح داخل صفوف فريق وادي دجلة، بعما اعلن الجهاز الطبي للفريق، تعافي محمد هلال نجم الفريق من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية في العضله الخلفية ، وادت لغيابه عن المستطيل الأخضر لاكثر من شهرين ، وبذلك يستعيد وادي دجلة لخدمات لاعبه قبل مواجهة الأهلي الهامة المقرر لها في أغسطس المقبل على ارض ملعب ستاد الأهلي وي السلام ضمن مباريات الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز

وأكد الجهاز الفني لدجلة، بقيادة عبد الباقي جمال، على جاهزية هلال بعد التعافي من الإصابة تماما، واستعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعب بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب استمرت أكثر من شهرين.

وكشف محمود الرفاعي طبيب فريق وادي دجلة، عن جاهزية محمد هلال نجم الفريق الدجلاوي، للمشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة، موضحا أن محمد هلال استعاد عافيته من الإصابة التي لحقت به قبل قرابة 3 أشهر وعاودته مرة أخرى في منتصف الشهر الماضي، موضحا أن اللاعب ينتظم في التدريبات الجماعية ويتبقى قرار فني من عبد الباقي جمال لحسم ضم اللاعب لقائمة مباراة الجونة المقبلة.