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ضياء السيد يطلب تدعيم دفاع سيراميكا الموسم المقبل

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ضياء السيد يطلب تدعيم دفاع سيراميكا الموسم المقبل ضياء السيد يطلب تدعيم دفاع سيراميكا الموسم المقبل

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طلب ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، من إدارة النادي تدعيم صفوف الفريق الدفاعية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ووضع الجهاز الفني للفريق، تدعيم المراكز الدفاعية على راس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السبيد إدارة النادي أن سيراميكا تحتاج لتدعيمات على صعيد خط الدفاع موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات بسبب الإيقاف وهو ما يستدعى لاعب وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد سيراميكا جلسة مع إدارة الكرة في النادي خلال الأيام المقبلة يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

المصرى اليوم

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