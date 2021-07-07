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الأشعه تحسم مصير علي لطفي من مواجهة المقاولون العرب

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الأشعه تحسم مصير علي لطفي من مواجهة المقاولون العرب الأشعه تحسم مصير علي لطفي من مواجهة المقاولون العرب

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كشف الدكتور محمد شوقي، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، موقف على لطفى حارس مرمى الفريق من التواجد في قائمة مباراة فريقه ضد المقاولون العرب غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري العام، بعد تعرضه للإصابة في مران الأمس.

قال شوقي في تصريحات خاصة لـ" المصري اليوم" إن على لطفى اشتكى من الإصابة بشد في العضلة الضامة وأجرى أشعة على موضع الإصابة ستظهر نتيجتها عصر اليوم الأربعاء وبناء عليه سيتحدد موقفه من اللحاق بمباراة المقاولون أو صعوبة المشاركة فيها ومن ثم استبعاده من القائمة.

وأوضح شوقي أن نتيجة الأشعة ستحدد حجم الإصابة وموقف اللاعب من المشاركة في المباريات أو استبعاده من قائمة فريقه أمام المقاولون، ومن الصعب التكهن بمصير اللاعب قبل ظهور الأشعة.

المصرى اليوم

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