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وزير الرياضة يسلم الدراجات الكهربائية غدا

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وزير الرياضة يسلم الدراجات الكهربائية غدا وزير الرياضة يسلم الدراجات الكهربائية غدا

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يسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدا الخميس بالمركز الأوليمبي بالمعادي الدراجات الكهربائية ضمن مبادرة "دراجتك صحتك" ، والتى تنفذها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح .

وأعلن وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تسليم 265 دراجة كهربائية في مرحلتها الأولى، مقابل مبلغ 12 ألف جنيه سعر الدراجة الواحدة، ويتم تقسيط سعرها على مدار 12 شهراً، وذلك انطلاقاً من دور الدولة في الحفاظ على صحه المواطن المصري ورفع معدلات اللياقه البدنيه، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

أضاف صبحى أن الدراجة الكهربائية تعتبر أداة جيدة للحفاظ على اللياقة البدنية مشيرا إلى أنها تتميز بوجود محرك كهربائى وبطارية تساعد على قطع مسافات كبيرة وتعتبر وسيلة انتقال أمن أو بديل عن السياره ويتم تاحه الدراجه للجمهور بسعر أقل من السوق نتيجة دعم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع البنك الأهلى في مبادرة لتقديم تسهيلات فى السادات لكافه المواطنين .

وأضاف وزير الرياضة أن الدراجات الكهربائية تأتي ضمن المبادرة التي تتبناها الوزارة "دراجتك صحتك"، وضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بنشر ثقافة استخدام الدراجات كوسيلة انتقال، فضلاً عن دورها الإيجابي في ممارسة المواطنين للرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الدراجات الهوائية التي طرحتها الوزارة الفترة الماضية تراوح أسعارها ما بين 1900 جنيه و 2400 جنيه سعر وهو سعر أقل بنسبة 40% عن أسعار تلك الدراجات خارج المبادرة، وهو أسلوب تنتهجه الوزارة في دعم الدراجات الهوائية والكهربائية مساهمةً في نشرها بصورة أكبر داخل المجتمع.

المصرى اليوم

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