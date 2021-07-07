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مجلس الأهلي يجتمع اليوم لاختيار رئيس بعثة الفريق في المغرب

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مجلس الأهلي يجتمع اليوم لاختيار رئيس بعثة الفريق في المغرب مجلس الأهلي يجتمع اليوم لاختيار رئيس بعثة الفريق في المغرب

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يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعاً ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادي في الجزيرة، لمناقشة عدد من الملفات الرياضية والإدارية الخاصة بالنشاط الرياضي والأمور الإدارية، التي تحتاج للحسم في القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الأهلي رئيس بعثة الفريق الأحمر التي ستتوجه للمغرب يوم 13 يوليو الحالي استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا، والتي سيتم إسنادها إلى محمود الخطيب رئيس النادي، كما يعتمد مجلس إدارة تشكيل قطاع الناشئين للفترة القادمة، في ظل اهتمام مجلس الإدارة بتطوير فرق القطاع وتوفير كل احتياجاته.

المصرى اليوم

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