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إيهاب جلال يناقش مع الجهاز المعاون خطه الإعداد خلال توقف الدوري

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إيهاب جلال يناقش مع الجهاز المعاون خطه الإعداد خلال توقف الدوري إيهاب جلال يناقش مع الجهاز المعاون خطه الإعداد خلال توقف الدوري

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يعقد إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، جلسة مع جهازه المعاون خلال الساعات القليلة المقبلة، لمناقشه خريطه الاستعدادات لمباريات بطولة الدوري الممتاز خلال فترة توقف المسابقة من أجل تجهيز لاعبين فنيا وبدنيا بالشكل الأمثل، والاستقرار على عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للإسماعيلي اللاعبين، راحة لمدة خمسة أيام، على أن يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته بشكل طبيعى، وجاء ذلك فى ظل فترة التوقف التى بدأت بالفعل بنهاية مباريات الجولة الثامنة والعشرين، بمواجهة الدراويش القادمة مع فريق بيراميدز في الثاني من شهر أغسطس المقبل.

حيث يفضل إيهاب جلال منح اللاعبين اكبر قسط من الراحة بعد المجهود الكبير الذى بذلوه طوال الفترة الماضية فى ظل تلاحم المباريات الذى عانى منه الفريق.

فيما، يخضع أحمد كاستيلو مدافع النادى الإسماعيلى الصاعد إلى الأشعة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في نهاية مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، وتعرض اللاعب لاصطدام قوى مع محمود رزق مدافع الفريق السكندرى.

المصرى اليوم

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