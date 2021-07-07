تحرير 150 مخالفة خلال حملة مكبرة بأبوقرقاص في المنيا

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، والميادين العامة، ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، وانتظام العمل بالمشروعات بالقري والأحياء.

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، ومنع التكدس والزحام بمدينة أبوقرقاص، أسفرت عن تحرير ١٠٠ محضر إزالة إدارية، ورفع ٣٠ حالة إشغال طريق، و٢٠ حالة إزالة إدارية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال من المرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي، والصيدليات، بالتزامن مع المتابعة المستمرة لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة.