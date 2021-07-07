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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» وتطبيق «تيك توك» متضمن قيام شخصين بـ التنمر والتعدى على شخص من ذوى الإحتياجات الخاصة .

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وتطبيق (تيك توك) متضمناً قيام شخصين بالتعدى على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالضرب والسخرية منه» .

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المجنى عليه وتبين أنه من ذوى الإحتياجات الخاصة مقيم في المقطم، وأن ذلك المقطع تم تصويره بالمنطقة محل سكنه، بتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 طلاب منهم إثنين منهم إرتكبا الواقعة، وآخر قام بالتصوير مقيمين في المقطم».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على سبيل المزاح بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.. وبسؤال والد المجنى عليه، أيد ما سبق وإتهمهم بالتعدى والتنمر على نجله ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»