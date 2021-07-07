أخبار عاجلة

وزير الشؤون الإسلامية يبدأ زيارة رسمية للبوسنة والهرسك.. غداً -
مأساة عزة وابنها رحيم مجهول الهوية.. أمه رافضه تعرفه أبوه وجوزته عرفي بالفلوس -
استقرار سعر الدولار أمام الدينار العراقي في بورصة بغداد -
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات -
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا -
«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات» -
«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا -
8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو -
14.7 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال يونيو الماضي -
«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

علي سبيل المزاح .. الداخلية تكشف التنمر والتعدي على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالضرب..(التفاصيل )

Print
علي سبيل المزاح .. الداخلية تكشف فيديو التنمر والتعدي على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالضرب..(التفاصيل ) علي سبيل المزاح .. الداخلية تكشف التنمر والتعدي على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالضرب..(التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على مواقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» وتطبيق «تيك توك» متضمن قيام شخصين بـ التنمر والتعدى على شخص من ذوى الإحتياجات الخاصة .

قالت الداخلية في بيان صباح اليوم الأربعاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وتطبيق (تيك توك) متضمناً قيام شخصين بالتعدى على مواطن من ذوى الإحتياجات الخاصة بالضرب والسخرية منه» .

وأضافت: «بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المجنى عليه وتبين أنه من ذوى الإحتياجات الخاصة مقيم في المقطم، وأن ذلك المقطع تم تصويره بالمنطقة محل سكنه، بتكثيف الجهود تم تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 طلاب منهم إثنين منهم إرتكبا الواقعة، وآخر قام بالتصوير مقيمين في المقطم».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على سبيل المزاح بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.. وبسؤال والد المجنى عليه، أيد ما سبق وإتهمهم بالتعدى والتنمر على نجله ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يستعرض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يستعرض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟

فيديو مرعب.. كيف أنقذ رجال الإطفاء طفلاً تعلق رأسه بقضبان شرفة مرتفعة؟

أول فيديو بعد مقتل عارضة الأزياء تارة فارس في بغداد (شاهد)

أول فيديو بعد مقتل عارضة الأزياء تارة فارس في بغداد (شاهد)

«قلب أمي عليَّ حجر».. أمهات يحملن السوط وأبناء قتلى (تقرير بالفيديو)

«قلب أمي عليَّ حجر».. أمهات يحملن السوط وأبناء قتلى (تقرير بالفيديو)