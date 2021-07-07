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منتج «60 دقيقة»: محمود نصر اكتشاف المسلسل.. وانتهينا من تصوير نصف الحلقات

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منتج «60 دقيقة»: محمود نصر اكتشاف المسلسل.. وانتهينا من تصوير نصف الحلقات منتج «60 دقيقة»: محمود نصر اكتشاف المسلسل.. وانتهينا من تصوير نصف الحلقات

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تواصل الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في مسلسل «60 دقيقة»، في العاصمة اللبنانية بيروت، لأكثر من 14 ساعة يوميًا، أمام عدسات المخرجة مريم الأحمدى وإنتاج صادق الصباح وتأليف محمد هشام عبية، ويشارك في بطولته سوسن بدر، رضا، صبرى فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، فاطمة النبوي، وتدور أحداث العمل في قالب من الإثارة والتشويق.

حسبما أكد منتج العمل صادق الصباح في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «المسلسل يتكون من 9 حلقات فقط، ومكتوب بطريقة مختلفة، وبالفعل تم الانتهاء من تصوير نصف حلقاته»، موضحًا أن المخرجة مريم الأحمدى بصدد تقديم مسلسل وتجربة مميزة، ومن خلال مشاهدته لبعض المشاهد من المونتاج يؤكد أن العمل سيكون مبهر للجماهير، وطريقة التصوير متطورة، والابطال متحمسين، خاصة الفنان السوري محمود نصر الذي يجسد دور زوج ياسمين رئيس ضمن الأحداث، قائلًا «إنه يقدم دور رائع، ويعتبر اكتشاف».

المصرى اليوم

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