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نور توجه رسالة لوالدتها في عيد ميلادها : ملهمة

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نور عمرو دياب توجه رسالة لوالدتها في عيد ميلادها : ملهمة نور توجه رسالة لوالدتها في عيد ميلادها : ملهمة

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كتب-أنس علام

احتفلت نور بعيد ميلاد والدتها الفنانة رضا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» .

ونشرت نور صورة لـ«شيرين» وعلقت عليها قائلة :«عيد ميلاد سعيد لأفضل أم على الإطلاق، أنتِ جميلة جدًا، موهوبة، طيبة، ذكية مثل حسن الحظ، حكيمة، ملهمة + كل ما هو جيد، أنتِ أفضل نموذج يحتذى به وقدوتي، بحبك إلى ما لا نهاية».

واحتفلت الفنانة شيرين رضا اليوم الأربعاء بعيد الـ 52 عاما، وقدم عدد كبير من الفنانين التهنئة لها، بالإضافة للجمهور، وذلك عبر حسابتها المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

يذكر أن شيرين رضا تواصل تصوير مشاهدها في فيلم «في عز الضهر»، بطولة الفنان العالمي مينا مسعود، وتجسد خلال أحداث الفيلم شخصية جديدة عليها، وهي شخصية «برناديت».

فيلم «في عز الضهر» بطولة كل من كل من مينا مسعود، هنا الزاهد، محمود حجازى، محمد عز، محمد على رزق، ميرنا نور الدين، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم.

المصرى اليوم

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