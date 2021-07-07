مواصلة التصفيات المحلية لأوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء

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تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء تنفيذ المرحلة الأولى من التصفيات المحلية لأوليمبياد الطفل المصرى ( النسخة الثالثة ) التي تقام تحت رعاية عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتحت اشراف كليب راشد مصبح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، وبمتابعة مستمرة من عبدالمقصود رمضان مدير ادارة الطلائع ووليد أبوخليل مدير ادارة الرياضه بالمديرية .

وقال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة، أن إجمالي عدد المشاركين المسجلين يبلغ 2600 مشاركا في جميع الألعاب: قدم خماسى بنين وبنات، كرة سلة بنين وبنات، كرة طائرة بنين وبنات، كرة يد بنين، سباحة، ألعاب قوى بنين وبنات، عدو 100 مترا، رمى جلة، تنس طاولة فردى وزوجى بنين وبنات، وكاراتيه كاتا.. مشيرا إلى أن التصفيات مستمرة يوميا لتسجيل المراكز العشرة الأوائل على مستوى المحافظة في كل لعبة .

وأشار إلى اقامة مبارايات اليوم الثالث على التوالي من التصفيات المحليه.. حيث تم التبارى في ألعاب: كرة القدم الخماسى وألعاب القوى عدو 100 مترا بنين وبنات ووثب طويل ورمى جلة وتنس الطاولة بمراكز شباب: المطلة بإدارة شباب رفح، قاطية بإدارة شباب رمانة، العريش بإدارة شباب العريش، الخربة بإدارة شباب بئر العبد، ضاحية السلام بإدارة شباب العريش، الكوثر بإدارة شباب الشيخ زويد، ورمانة بإدارة شباب رمانة .

وأضاف أن المباريات تجرى في جو يسوده الحماس للوصول للأدوار النهائية والوصول إلى المرحلة التانية ثم إلى مرحلة المنافسات الاقليمية تمهيدا للوصول إلى النهائيات .

ومن جانبه أشار خالد مكاوي المتحدث الرسمي لمديرية الشباب والرياضة إلى أنه سبق للدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات ايقاد شعلة أوليمبياد الطفل المصري الذي تشارك فيه المحافظة في نسخته الثالثة بالاشتراك مع مجموعة تضم محافظات: الإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء، وأن التصفيات تتم على 3 مراحل: الأولى مرحلة محلية داخل المحافظة، والثانية مرحلة إقليمية بين ثلاث أو أربع محافظات، والمرحلة الثالثة والنهائية على مستوى الجمهورية .