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تفاصيل مشادة أنس جابر مع مشجع تونسي في بطولة ويمبلدون

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تفاصيل مشادة أنس جابر مع مشجع تونسي في بطولة ويمبلدون تفاصيل مشادة أنس جابر مع مشجع تونسي في بطولة ويمبلدون

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انفعلت النجمة التونسية أنس جابر، على أحد المشجعين التونسيين وطالبته بالصمت حتى تستطيع التركيز خلال مواجهتها للبيلاروسية أرينا سابالينكا أمس الثلاثاء، في ربع نهائي بطولة "ويمبلدون".

وتواصلت صيحات المشجع التونسي على امتداد المواجهة بين اللاعبتين، ولكن مبالغته في الصراخ والتشجيع أثار غضب أنس جابر.

فعندما كانت تتهيأ لتنفيذ أحد إرسالاتها في المجموعة الثانية، صرخ المشجع قائلا: «يلا يا أنس»، وردت عليه جابر غاضبة بالقول «أنت تزعجني ولا تزعجها هي»، في إشارة إلى منافستها.

وتوقف المشوار الرائع للاعبة التونسية في ربع نهائي "ويمبلدون"، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، على يد سابالينكا، بعد خسارتها أمامها بمجموعتين دون رد 4-6 و3-6.

المصرى اليوم

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