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وفاة زوجة رفعت الأسد في دمشق

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وفاة زوجة رفعت الأسد في دمشق وفاة زوجة رفعت الأسد في دمشق

جي بي سي نيوز :- توفت في دمشق زوجة رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد المقيم في فرنسا منذ عقود، ومن المقرر تشييع جثمان سلمى مخلوف صباح غد إلى القرداحة بريف اللاذقية

ونشر دريد النجل الأكبر لرفعت وسلمى عبر صفحته الشخصية  نسخة عن النعي الذي وزعته عائلتا آل الأسد وآل مخلوف.

ويرد في النعي زوج الراحلة رفعت الذي شغل مواقع مهمة في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، كان أبرزها صفته قائدا لسرايا الدفاع.

إضافة إلى ابن الراحلة دريد، وأخوته غير الأشقاء، (أبناء زوجها) وهم: "مضر وفراس وسومر وسوار وريبال الأسد".

وقد نشر الأخير عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك نعيا لـ "خالته" (الصفة التي تلقب بها زوجة الأب).

كذلك ترد أسماء أشقاء رفعت: الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبهجت، وأحمد، ومحمد، وإبراهيم، وإسماعيل، وجميل، إضافة إلى أخوات زوجها.

وجميعهم متوفون باستثناء رفعت.

ويرد في النعي أن سلمى توفت يوم الجمعة عن 84 عاما، وأن جثمانها سيشيع صباح الغد من مشفى الرازي بدمشق إلى القرداحة.

 

وفاة زوجة رفعت الأسد في دمشق

المصدر: RT

جي بي سي نيوز

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