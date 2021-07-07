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الداخلية: بدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة الجديدة

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الداخلية: بدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة الجديدة الداخلية: بدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة الجديدة

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أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل بالمقر الجديد للديوان الرئيسى للإدارة العامة لتصاريح العمل بالقاهرة الجديدة، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة والتى ترتكز في أحد محاورها على تنمية وتطوير مقومات الأداء الأمنى الفعال، من خلال إستكمال الإمكانيات المادية والتقنية الحديثة ومواصلة أعمال التحديث والتطوير لكافة الخدمات،وإنفاذاً للخطط الطموحة للوزارة والتى تستهدف إستحداث وتطوير المنشآت الشرطية بمختلف محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل عصرى متطور يتواكب مع الطفرة الحضارية التي تشهدها البلاد من هذا المنطق، فقد تم إنشاء وبدء العمل بالمقر الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة بعد إستكمال بنيتها الإنشائية والتكنولوجية، حيث تم تجهيز المبنى بالأماكن اللائقة لإنتظار المواطنين مع تخصيص أماكن لذوى الهمم وكبار السن، وتخصيص شاشات للتخاطب معهم، وزيادة في عدد منافذ تقديم الخدمة للمواطنين والتى تصل إلى أربعة وثلاثين منفذاً لتقليل زمن الإنتظار مع تطبيق نظام النداء الآلى، كما تم توفير خدمة عاجلة لإستخراج تصريح العمل للمواطنين في ذات يوم تقديم الطلب، بالإضافة إلى إمكانية قيام المواطن الموجود خارج البلاد بالتقدم للقنصليات المصرية لتجديد تصريح العمل.
وقالت الداخلية: «هذا ويرتبط المقر الجديد إلكترونياً بجميع الوحدات الجغرافية لتصاريح العمل على مستوى الجمهورية ما يُسهل على المواطنين إستخراج تصريح العمل من أي وحدة دون التقيد بنطاق جغرافى، كما إستحدثت الإدارة خدمة إرسال تصريح العمل إلكترونياً إلى كافة منافذ الجمهورية مع إخطار المواطن بحصوله على تصريح العمل عبر رسالة نصية ترسل على هاتفه بالتوازى مع إخطار كافة المنافذ بها التصريح إلكترونياً، بما يتماشى مع المنظومة الرقمية للدولة وبالتالى يسمح لهم بالمغادرة دون شرط حملهم التصريح الورقى، ويمكن للمواطن تجديد تصريح العمل عن طريق موقع وزارة الداخلية على الإنترنت».
وأضافت :«يشار إلى أن العمل بديوان الإدارة من الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً بما فيها أيام المناسبات والأعياد القومية والدينية،وهذا ويعد المبنى الجديد للإدارة العامة لتصاريح العمل بموقعه المتميز وبنيته التكنولوجية واجهة حضارية تضاف إلى الإنجازات الإنشائية الحديثة للوزارة ويُمثل نقلة نوعية بما يقدمه من خدمة أمنية متميزة للمواطنين وبما يتسق مع إستراتيجية وزارة الداخلية نحو الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية وتقديمها بصورة ميسرة وحضارية»
وتابعت :«يأتى هذا في ضوء سعى وزارة الداخلية نحو إرتياد آفاق تحديث وتطوير كافة جهات الوزارة لتحقيق مستهدفات الرسالة الأمنية وتدعيم ركائز الأمن، حرصاً على تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية للمواطنين في سهولة ويسر وبجودة وإتقان»

المصرى اليوم

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